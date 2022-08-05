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WP заявила о расколе между президентом Зеленским и мэрами крупных городов Украины

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На Украине усиливаются политические разногласия между центральными и региональными властями. Об этом 3 августа сообщила газета The Washington Post.

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По мнению мэров крупных городов, в частности Днепра, чтобы сохранить контроль над миллиардами долларов международной помощи и ослабить возможных политических противников, президент Украины Владимир Зеленский и его администрация отодвигают регионы на второй план, говорится в материале.

Также, по данным издания, растет обеспокоенность тем, что офис Зеленского откажется от планов по децентрализации власти. Кроме того, региональные политики недовольны созданием военных администраций, чьи полномочия заметно превосходят права и возможности гражданских органов власти.

Ранее, 30 июля, мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал Зеленского из-за того, что тот мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана. По мнению главы Днепра, ситуация на Украине не дает права на узурпацию власти.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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