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Лавров указал на использование AUKUS для продвижения интересов НАТО

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Фото: REUTERS
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НАТО использует альянс AUKUS — трехстороннее партнерство между Австралией, Великобританией и США — для продвижения своих интересов и расширения территории своего влияния. Об этом заявил 5 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Камбоджу.

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«Налицо тенденция использовать AUKUS для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Собственно, натовцы этого и не скрывают», — заявил Лавров на пресс-конференции в Пномпене.

Как указал министр, в данной работе активно используются милитаристские настроения, которые проявляются и в современной Японии.

«Японию, Новую Зеландию, Австралию подтягивают к деятельности, которая сопряжена с расширением натовской инфраструктуры на регион, в котором мы находимся, и с формированием здесь логистических цепочек под нужды натовской военной деятельности», — указал глава МИДа.

В апреле сообщалось, что Япония на неофициальном уровне получает предложения присоединиться к AUKUS. Входящие в альянс страны заинтересованы в подключении потенциала Токио к новейшим военным разработкам.

25 апреля Лавров также отмечал, что США и НАТО явно планируют передвинуть «оборонительную линию» Североатлантического альянса в Южно-Китайское море. Министр добавил, что в русле этих попыток лежит создание альянса AUKUS, втягивание в него Японии, Южной Кореи и других стран АСЕАН.

Глава МИДа также сообщил, что страны — члены НАТО в ходе переговоров по гарантиям безопасности продемонстрировали полное отсутствие желания учитывать законные интересы Москвы.

Трехстороннее партнерство в сфере безопасности AUKUS появилось 15 сентября 2021 года путем подписания соглашения между представителями Австралии, Великобритании и США. Ради новых атомных подлодок от Вашингтона и Лондона Канберра расторгла с Парижем договор на поставку 12 ударных субмарин стоимостью $66 млрд и спровоцировала дипломатический скандал. При этом эксперты указывали, что новый альянс может быть направлен против Китая.

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