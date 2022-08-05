Лавров не увидел желания Блинкена поговорить с ним в Камбодже

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не увидел желания госсекретаря США Энтони Блинкена поговорить с ним в Камбодже.

«Наверное, [координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон] Кирби забыл ему дать поручение, потому что мы сидели с ним сегодня через одного за столом дискуссии. Я не видел, чтобы он (Блинкен. — Ред.) был заинтересован меня за что-то там ловить, пуговицы все на месте», — сказал он 5 августа журналистам.

Накануне Кирби сообщил, что Блинкен попытается поймать Лаврова за пуговицу на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже. По его словам, госсекретарь намеревался обсудить с главой МИД РФ обмен заключенными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над этим заявлением Кирби. Она предложила ввести в российской дипакадемии спецкурс «Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки».

4 августа Химкинский городской суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая привезла с собой из США в РФ вейп с гашишным маслом, к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков.

Президент США Джо Байден призвал освободить спортсменку. Он также заверил, что его администрация продолжит работать и использовать все возможные пути, чтобы вернуть ее вместе с осужденным за шпионаж Полом Уиланом домой как можно скорее.