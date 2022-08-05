Захарова обратила внимание на исчезновение украинской символики в соцсетях

Пользователи социальных сетей, ранее активно поддерживающие действия Украины в Донбассе и обозначающие свою позицию на аватарах с помощью украинской символики, начали менять изображения украинских флагов на обычные фотографии. На это 4 августа обратила внимание официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Вы заметили, как начался процесс убирания с аватаров украинских флагов, черных квадратов и поминальных свеч? Мы же все понимаем, что не от прозрения это делается. А тихонечко так, подленько они сворачивают гражданскую позицию в трубочку до лучших времен. Как будто жизнь для них возвращается в прежнее русло», — заметила дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова указала, что когда «киевскорежимный корабль пошел ко дну», людям на Украине захотелось более комфортного самоощущения, потому что «отменить Россию» режиму президента Украины Владимира Зеленского все-таки не удалось.

«Потому что вы меняете аватарки не от осознания преступности действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и провокативного поведения США, а исключительно для собственного комфорта. Потому что без искреннего покаяния показное посыпание головы пеплом остается лишь ритуалом. Потому что всё только начинается», — резюмировала представитель российского МИДа.

Ранее, в пятницу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что попытки США распространять свое доминирование на всё большее количество точек земного шара бесперспективны и отражают политику вседозволенности. Лавров напомнил, что США решили сделать из Украины угрозу для России, проигнорировав расистскую политику киевского режима.

Накануне Захарова также прокомментировала решение властей Украины запретить журналисту и телеведущему Савику Шустеру въезд на территорию страны на три года. Дипломат назвала такой шаг либеральной диктатурой Запада с киевским оскалом, когда украинские власти начали ставить «маячки» на неугодных журналистов, отклонившихся от «курса майданных властей», а также ликвидировать все телевизионные каналы в пользу единого вещания.

23 июля также сообщалось, что социальная сеть Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), а также Twitter и YouTube заблокированы в Запорожской области, которая вышла из-под контроля Киева, при этом работа сервисов Google замедлена. Причиной тому послужила блокировка достоверной информации о восстановлении жизни региона, на интернет-площадках продвигаются фейки украинской стороны, распространяются призывы к насилию.

14 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что вытолкнуть Россию из международной жизни невозможно — это бесперспективное дело. По его словам, то, как развиваются события в последние месяцы, это весьма отчетливо демонстрирует.