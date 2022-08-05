Посольство России в США назвало отчет Amnesty International по Украине раскрывающим правду

Резонанс вокруг публикации Amnesty International о нарушениях международного права украинскими войсками свидетельствует о том, что замалчивать правду становится всё сложнее. Об этом 4 августа заявило посольство РФ в США.

Российские дипломаты выразили надежду, что доклад правозащитников поможет аудитории в США сделать правильные выводы.

«Звучащие же здесь обвинения о якобы совершении российскими вооруженными силами «военных преступлений» преследует лишь одну цель — исказить истинное положение дел», — говорится в заявлении посольства.

По мнению российского диппредставительства, тем самым США стремятся оправдать собственные провокационные действия по накачке киевского режима смертоносным оружием.

Ранее, 4 августа, правозащитники Amnesty International сообщили, что украинские военные размещают военную технику и вооружения в школах и больницах. Также отмечалось, что украинские военнослужащие наносили удары из жилых построек, размещали вооружения на территории объектов гражданской инфраструктуры в 19 населенных пунктах. При этом вооруженные силы Украины (ВСУ) умышленно не эвакуировали мирных жителей.

Киев резко раскритиковал доклад. Так, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Москва якобы пытается дискредитировать ВСУ в глазах западного общества и сорвать поставки оружия, используя всю сеть агентов влияния.

О размещении вооружения ВСУ националистами в учебных заведениях, медицинских учреждениях и жилой застройке до этого неоднократно сообщали в Минобороны РФ.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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