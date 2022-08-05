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ВСУ выпустили 20 ракет из «Градов» по Ясиноватой

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Фото: commons.wikimedia.org
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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили 20 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 5 августа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Обстрел произошел в 07:15 мск.

«Выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.

Накануне стало известно, что в результате удара ВСУ по Ворошиловскому району столицы ДНР Донецка погибли шесть человек, семеро мирных жителей пострадали. Также украинские боевики нанесли удар по зданию театра, где должно было состояться прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона ДНР Ольгой Качурой.

В Следственном комитете России возбудили уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны по факту обстрела Украиной гражданской инфраструктуры в Донецке.

1 августа глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики перешли трассу Ясиноватая — Константиновка, что позволит развить наступление в направлении Авдеевки и Марьинки. Пушилин добавил, что войска республики закрепились в поселке Пески и развивают наступление в сторону Марьинки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных. Из-за ухудшения обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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