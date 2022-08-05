Путин и Эрдоган обсудят в Сочи Сирию и Украину

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи затронут вопросы ситуации в Сирии и вокруг Украины. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает агентство Anadolu.

«Вторая за последние 17 дней встреча лидеров Турции и РФ носит критически важный характер», — указало турецкое СМИ.

Известно, что стороны обсудят вопросы сирийского урегулирования, а также дальнейшую реализацию договоренностей о транспортировке зерна из украинских портов. В частности, «шаги по устранению проблем на пути работы «зернового коридора», отметило агентство. Уточняется, что турецкий лидер намерен акцентировать внимание на готовности Анкары способствовать урегулированию конфликта.

Также речь пойдет и о наращивании товарооборота между Турцией и Россией и развитии совместного сотрудничества, в том числе в сфере энергетики и оборонной промышленности, а также реализации стратегически важных проектов.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа проведут встречу в Сочи, на которой в том числе обсудят тему вывоза украинского зерна. Представитель Кремля отметил, что механизм стамбульских договоренностей между Россией, Украиной, Турцией и ООН по зерну не является одноразовым, и это хороший пример того, что даже самые сложные вопросы можно решать при учете взаимных интересов.

В тот же день пресс-служба Кремля добавила, что Путин и на встрече в Сочи обсудит вопросы энергетики и расширения торгово-экономических связей.

В четверг в Стамбуле заработал совместный координационный центр по зерновому вопросу. Российскую делегацию в нем возглавил контр-адмирал Эдуард Луйк.

22 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Как пояснил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт.

В то же время стало известно, что украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Входящими в порты Украины судами, по словам высокопоставленного представителя ООН, будут командовать украинские лоцманы.

3 августа первый сухогруз Razoni с первым зерном с Украины вошел в пролив Босфор. Далее судно пройдет Мраморное море и пролив Дарданеллы и направится в Ливан — к конечной точке маршрута.