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Вооруженные силы России обезвредили спящую ячейку украинских диверсантов в Херсоне

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Российские силовики обезвредили в Херсоне «спящую ячейку» диверсантов из украинской территориальной обороны. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил сотрудник российских силовых структур в разговоре с «РИА Новости».

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Речь идет о 16 членах группы, удалось установить их паспортные данные, места проживания, в том числе — командира взвода и командира отделения. Также у них были изъяты автоматы Калашникова с патронами, гранаты, карабины и ружья, штык-ножи, списки личного состава территориальной обороны и учебно-методические пособия по проведению диверсий на объектах инфраструктуры города.

«Кроме того, установлен адрес, по которому проводились конспиративные встречи членов, — в одном из турагентств», — отметил собеседник агентства.

Изначально диверсанты должны были не пустить российских военных на городские объекты, однако участников распустили до особого распоряжения после того, как армия ВС РФ вошла на территорию Херсонской области.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили ракетную атаку на Херсон, сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО), попаданий по мостам и прочей инфраструктуре нет.

Ранее, 31 июля, российские силовики задержали двух жителей Бериславского района Херсонской области, которые организовали схрон боеприпасов для боевиков ВСУ. По данным источника «Известий», у нарушителей изъяли семь ящиков со снарядами для крупнокалиберного пулемета, три выстрела к РПГ-7, 60 мгновенно детонирующих зарядов, пулемет с патронами, радиостанцию Harris, а также другие припасы и экипировку ВСУ.

В этот же день в Херсонской области задержали наводчиков, которые передавали данные для нанесения удара по селу Брилевка.

До этого, 27 июля, стало известно, что сотрудники Росгвардии в Херсонской и Запорожской областях задержали 21 человека, которые были причастны к деятельности Службы безопасности Украины (СБУ), ВСУ и националистических организаций.

Союзные силы ведут освобождение Херсонской области в рамках спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Россия начала 24 февраля. Это произошло на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и выступили с просьбой о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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