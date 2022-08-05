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В Бурятии задержали потушившего Вечный огонь вандала

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Фото: РЕН ТВ
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Сотрудники уголовного розыска полиции задержали 19-летнего жителя Улан-Удэ, который потушил Вечный огонь в городском парке. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе СК по Бурятии.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников отечества в жилище подозреваемого проведен обыск. Изъяты вещи, документы и значимые для следствия предметы у задержанного.

Кроме того, следователи устанавливают подробные данные о личности молодого человека. Вопрос об избрании меры пресечения пока не решен.

Расследование дела продолжается.

Видео допроса подозреваемого появилось в соцсетях. На камеру подозреваемый извиняется за совершенное деяние, отмечая, что залил мемориал, чтобы проверить, погаснет ли огонь. В тот день, по его словам, он гулял с другом.

Инцидент с мемориалом в парке «Мемориал Победы» в Улан-Удэ произошел 3 августа в вечернее время. Двое молодых людей приблизились к Вечному огню, после чего один из них затушил пламя, залив его жидкостью из бутылки.

На объекте ведется видеонаблюдение, поэтому нарушители закона попали в объективы камер. Следователи возбудили дело и приступили к розыску вандалов.

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