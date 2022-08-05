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Посольство РФ обвинило США в «охоте» на выезжающих за границу россиян

Посольство России в США: с 2008 года зафиксировано более 50 случаев задержания россиян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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США с 2008 года «охотятся» на выезжающих за границу граждан России. Об этом в пятницу, 5 августа, заявило посольство России в США в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что за 14 лет зафиксировано более 50 таких случаев, а в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около ста российских граждан.

В представительстве уточнили, что большинство из них отбывают наказание за совершение ненасильственных преступлений.

«Граждане России, оказавшись в руках американской Фемиды, как правило, подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов», — говорится в сообщении.

Российское посольство призвало США «перестать перекладывать проблемы с больной головы на здоровую». В заявлении подчеркивается, что решение в отношении гражданки США Бриттни Грайнер полностью соответствует букве и духу российского законодательства.

Ранее в этот день в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя приговор американке Грайнер, заявили, что официальные лица США искажают информацию.

В представительстве напомнили, что в России попытки нелегального ввоза наркотических средств уголовно наказуемы. То, что происходит в этом вопросе в американской среде, является внутренним делом Штатов.

Накануне Химкинский городской суд назначил американской баскетболистке Бриттни Грайнер девять лет колонии общего режима и штраф размером 1 млн рублей по делу о контрабанде наркотиков. Ранее спортсменка признала вину, но заявила, что у нее не было намерений нарушать российское законодательство.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У нее обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере» (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ).

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