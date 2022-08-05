Кабмин Японии призвал Mitsui и Mitsubishi к участию в «Сахалине-2»

Японское правительство намерено убедить компании Mitsui и Mitsubishi принять участие в проекте «Сахалин-2». Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

«Сахалин-2» — важный проект с точки зрения стабильного обеспечения Японии энергией и газом. Я встречался с директором Mitsui&Co и попросил его положительно рассмотреть вопрос об участии в новом операторе проекта — российской компании», — заявил глава минэкономики на пресс-конференции в Токио.

Между тем генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно отметил, что страна рассчитывает на тесное взаимодействие с частным сектором «для защиты интересов японских компаний и обеспечения бесперебойных поставок сжиженного природного газа».

Ранее, 30 июля, Коити Хагиуда подтвердил, что Япония заинтересована в сохранении доли в проекте «Сахалин-2» после решения РФ сделать оператором российское ООО. По его словам, Вашингтон был уведомлен об этом на переговорах глав внешнеполитических и экономических ведомств Японии и США в формате «2+2».

4 июля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отметил в беседе с «Известиями», что японские компании вряд ли уйдут из «Сахалина-2», поскольку заменить объемы газа, получаемые с проекта, Токио так просто не сможет.

В тот же день заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара заявил, что Токио планирует отстаивать свои интересы в «Сахалине-2». В местном правительстве указали на важность данного проекта для обеспечения жителей электроэнергией и газом. 3 июля президент компании Mitsui O.S.K. Lines Такеши Хасимото подчеркнул, что государство продолжит закупать и перевозить российский газ из-за сложной ситуации в энергетической отрасли Японии.

13 июля Хагиуда заявил о намерении вновь обратиться к США и Австралии с просьбой увеличить производство СПГ и обеспечить стабильные поставки в его страну. Он отметил, что страны с пониманием отнеслись к позиции Японии.

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ, проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператором является компания «Сахалин энерджи». Контрольный пакет — 50% плюс одна акция — принадлежит «Газпрому». Японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi — 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.