Посольство РФ обвинило США в искажении фактов по делу Грайнер

Комментируя приговор американке Бриттни Грайнер за контрабанду и хранение наркотиков, официальные лица США искажают информацию. Соответствующее заявление сделали 5 августа в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Отмечаем передергивание фактов и искажение информации. Строго говоря, такие действия не удивляют и стали здесь обычной практикой», — отметила дипмиссия в своем Telegram-канале.

В посольстве напомнили, что в России попытки нелегального ввоза наркотических средств уголовно наказуемы. То, что происходит в этом вопросе в американской среде, является внутренним делом Штатов.

Также отмечается, что и в американских тюрьмах и следственных изоляторах отбывают наказание российские граждане, там находятся около ста россиян. Большинство из них отбывает наказание за совершение ненасильственных преступлений, считают в российском диппредставительстве.

По мнению дипломатов, в руках американской Фемиды россияне подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов. Во многих случаях граждан РФ склоняют к признанию вины и сделке со следствием даже в случаях, если обвинения были надуманны. При отказе же приговаривают к значительным тюремным срокам.

В посольстве посоветовали перестать «перекладывать проблемы с больной головы на здоровую», поскольку решение в отношении Грайнер, как и в случае с другими американскими правонарушителями, полностью соответствует российскому законодательству.

Накануне Химкинский городской суд назначил американской баскетболистке Бриттни Грайнер девять лет колонии общего режима и штраф размером 1 млн рублей по делу о контрабанде наркотиков. Перед оглашением приговора спортсменка заявила, что у нее не было намерений нарушать российское законодательство.

Заместитель посла США Элизабет Руд, в свою очередь, заявила, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет за контрабанду наркотиков, действовала непреднамеренно.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У нее обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере» (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ). Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление.