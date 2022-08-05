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Суд обязал конспиролога выплатить $4 млн близким погибшего в Сэнди-Хук

Суд обязал американского конспиролога выплатить $4 млн близким погибшего при стрельбе в Сэнди-Хук
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Фото: REUTERS/BRIANA SANCHEZ/POOL
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Суд присяжных города Остин, штат Техас, обязал американского ведущего ток-шоу Алекса Джонса выплатить штраф в размере $4,1 млн в связи с распространением ложной информации о стрельбе в школе Сэнди-Хук в 2012 году. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает CNN.

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Юрий Мацарский и Марат Абулхатин из американского Ньютауна, в котором местный житель убил 26 учеников и работников школы

Длительное разбирательство было инициировано в 2018 году в связи с публичными заявлениями Джонса о том, что трагический инцидент был сфабрикован правительством с целью обосновать ужесточение контроля за оборотом оружия в США. Ведущего обвинили в нанесении морального ущерба и клевете.

Истцами по делу выступили Скарлетт Льюис и Нил Хеслин — родители шестилетнего Джесси Льюиса, убитого в Сэнди-Хук. Они неоднократно подвергались преследованиям со стороны незнакомцев, которые были уверены в том, что пара инсценировала гибель собственного ребенка. Адвокат семьи рассказал, что угрозы продолжались во время суда, из-за чего Льюис и Хеслин были вынуждены передвигаться в сопровождении охраны.

Изначально сторона обвинения призывала назначить своим клиентам компенсацию в размере $150 млн. Тем не менее, истцы остались удовлетворены решением суда и заявили, что рассчитывают найти достойное применение полученным деньгам.

В свою очередь подсудимый признал свою вину и подтвердил, что стрельба была «на 100% реальной». Кроме того, он выразил раскаяние в том, что «непреднамеренно» задел чувства людей.

Ожидается, что поражение Джонса в суде станет «предупреждением» для всех, кто продвигает необоснованные утверждения перед лицом широкой аудитории.

Ранее, 16 февраля, семьи убитых в школе Сэнди-Хук подали в суд на компанию, ответственную за производство оружия, которое использовал преступник. Для урегулирования иска организация согласилась выплатить компенсацию родственникам погибших в размере $78 млн.

В декабре 2012 года двадцатилетний Адам Ланза застрелил дома свою мать, затем приехал в школу, где убил 20 детей шести- и семилетнего возраста и шестерых взрослых. После этого случая в США возобновилась дискуссия о запрете на свободное ношение оружия.

25 июня 2022 года в США был подписан закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Как отметил до этого президент Джо Байден, в связи с участившимися случаями массовых расстрелов было необходимо пересмотреть существующие стандарты в противовес второй поправке американской конституции.

Вторая поправка к американской конституции гарантирует право гражданам США на хранение и ношение оружия. При этом в последнее время в стране наблюдается тенденция на потерю контроля над оружейными потоками: по данным Федерального бюро расследований, только за 2021 год показатель по инцидентам со стрельбой в Соединенных Штатах отметился приростом на 52,5%.

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.

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