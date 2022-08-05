Посольство РФ уличило США в попытке оправдать накачку Киева оружием

Американская сторона пытается оправдать поставки Киеву вооружений, с помощью которых ВСУ убивают мирных жителей Донбасса, переложив ответственность на Россию. Об этом заявили 5 августа в посольстве РФ в США.

Соответствующим образом посольство прокомментировало опубликованное в средствах массовой информации исследование НПО Amnesty International, где украинских военных обвинили в том, что они подвергают опасности мирных граждан страны. Отмечалось, что ВСУ наносили удары из жилых построек, а также размещали вооружения на территории объектов гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Украины, включая Донбасс.

По мнению сотрудников посольства, резонанс, который вызвало данное исследование, доказывает, что становится все сложнее скрывать факт бесчеловечного отношения киевского режима к собственному населению.

Также отмечается, что здесь же, в американском исследовании, российских военных необоснованно обвинили в якобы совершении военных преступлений.

«Звучащие же здесь обвинения о якобы совершении российскими Вооруженными Силами «военных преступлений» преследует лишь одну цель — исказить истинное положение дел. Тем самым США стремятся оправдать собственные провокационные действия по накачке киевского режима смертоносными вооружениями, которые несут гибель и разрушения», — говорится Telegram-канале посольства.

В посольстве добавили, что США пытаются очернить усилия России по освобождению Украины от националистов.

Доклад правозащитной организации Amnesty International был опубликован накануне. В нем, в частности, отмечалось, что украинское командование умышленно не эвакуировало местных жителей из соседних зданий. Говорилось, что ВСУ ставили мирное население в рискованное положение и нарушали законы войны во время действий в местах скопления людей.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российская сторона постоянно сообщала о нарушениях международного права со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, между тем, ответил на обвинения Amnesty International в нарушении военного права в адрес ВСУ, обвинив Россию в попытке дискредитировать ВСУ в глазах западного общества и сорвать поставки оружия, используя всю сеть агентов влияния. ВСУ занимаются защитой страны и проживающих в ней семей, добавил он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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