Появилось видео извержения вулкана близ Рейкьявика

Соцсети заполонили видео извержения вулкана Фаградалсфьядль, который находится в 30 км от Рейкьявика в Исландии.

На кадрах видно, как вулкан выбрасывает в небо огромное количество лавы.

Ранее, 3 августа, сообщалось, что в Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль.

Тогда вулканолог Торвальд Линклейтер отметил, что извержение было небольшое, компактного размера. В полиции порекомендовали общественности держаться подальше от места происшествия.

Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем.

Между тем в префектуре Кагосима на юго-западе Японии 25 июля произошло извержение вулкана Сакурадзима, из-за чего 34 человека были эвакуированы. Отмечалось, что из-за извержения был объявлен самый высокий, пятый уровень опасности, подразумевающий срочную эвакуацию людей.

До этого, 9 июля, курильский вулкан Эбеко выбросил в небо огромный столб пепла. Пепловый выброс произошел на высоту более 2 км в июне, а его шлейф распространился в северо-западном направлении.