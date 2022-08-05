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Появились кадры работы артиллерии из установок «Акация» по ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты артиллерийских установок 2С3 «Акация» самоходного артиллерийского полка Центрального военного округа (ЦВО) продолжают выполнять задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса. Кадры боевой работы 5 августа публикует Минобороны РФ.

Заняв огневые позиции, артиллеристы ЦВО поразили укрепления, колонны военной техники, а также стартовые площадки беспилотной авиации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Постоянные смены огневых позиций позволяют военнослужащим оставаться незамеченными для артиллерии противника.

«Батарея работала по живой силе, огневым средствам противника. Также были выявлены места взлета операторов БПЛА, работали и по ним. Также отработали по буксируемой батарее противника. Работа наша эффективна настолько, что по радиоперехвату за последние 2–3 дня противник понес потери в живой силе более 200 человек», — заявил командир самоходного артиллерийского полка ЦВО.

По его словам, противник несет потери благодаря круглосуточной работе батарей, бойцов и офицеров.

Ранее, 3 августа, корреспондент «Известий» Александр Морозов показал боевую работу тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». Он отметил, что именно «Солнцепек» является главной целью украинских боевиков, которые прилагают все усилия, чтобы вывести огнеметную систему из строя.

До этого, 30 июля, корреспондент «Известий» Мурад Магомедов посетил позицию артиллеристов второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) под Соледаром, которые с помощью артиллерийских установок «Гиацинт» наносят удары по позициям украинских боевиков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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