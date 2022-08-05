МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских военных, их профессионализме и смелости, благодаря которым ВС РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве отметили смелость и решительность гвардии майора Елнура Алиева, который, выполняя задачи по освобождению одного из населенных пунктов от подразделений украинских националистов, обнаружил танковую роту противника и пехоту численностью более 60 человек.

Алиев грамотно организовал систему ведения огня с учетом рельефа местности, после чего вместе с подчиненными вступил в бой с украинскими радикалами. В ходе боя военнослужащий пресек попытку окружить его подразделение. Алиев сковал действия противника, после чего перешел к активному наступлению.

Благодаря грамотным действиям гвардии майора враг был остановлен и обращён в бегство. В общей сложности Алиев вместе с подчиненными уничтожил 4 танка и до 30 боевиков.

Также в ведомстве рассказали о профессионализме командира отделения стрелковой роты стрелкового батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) младшего сержанта Вячеслава Калашникова.

Отмечается, что до начала спецоперации военный работал на шахте, но впоследствии отправился защищать территорию и население Донбасса. При этом Калашников сохранил приверженность гуманистическим ценностям и неоднократно призывал украинских военных добровольно сложить оружие.

За короткое время младший сержант сумел заслужить авторитет смелого, рассудительного и справедливого командира. Вместе со своим подразделением он принимал участие в освобождении нескольких населённых пунктов ЛНР.

Еще в МО отметили образцовую службу старшины стрелковой роты стрелкового батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР прапорщика Даниила Петрова.

Петров добровольно вступил в ряды Народной милиции в феврале текущего года, а также убедил присоединиться еще нескольких студентов из своего учебного заведения.

Старшина принимал участие в бою за Углегорскую ТЭС, где в укрепрайоне сосредоточили большое количество боевой техники и живой силы националистов. Солдатская находчивость Петрова, помимо прочего, помогла союзным силам прорвать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выбить противника с важного объекта.

Накануне в Минобороны РФ сообщили о том, что подразделения трех бригад ВСУ оставили свои позиции в связи с большими потерями. Кроме того, в районе Константиновки поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Отмечается, что ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники.

Также стало известно о подавлении трех взводов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», четырех взводов орудий «Гвоздика» и трех взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Ласточкино, Петровское и Авдеевка.

Россия продолжает начатую 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. Москва была вынуждена проявить инициативу на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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