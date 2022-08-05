Огнеметчики ЗВО уничтожили позиции ВСУ в ходе спецоперации в Донбассе

В ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса взвод огнеметчиков Западного военного округа ВС РФ уничтожил опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пути продвижения бронетехники российских войск. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что в густой лесистой местности, по которой должна пройти бронетехника российских подразделений, была проведена доразведка. Во время выполнения задачи огнеметный взвод разделился на подгруппы прикрытия и удара.

Огнеметчики скрытно, без прикрытия, максимально близко продвинулись к опорным пунктам ВСУ для нанесения удара.

Сообщается, что на дистанции до 300 метров российские бойцы огнем термобарических боеприпасов ручных огнеметов уничтожили опорные пункты ВСУ, вступили в бой с противником и отошли на занятые позиции для дальнейшего прикрытия продвижения российских подразделений на бронетехнике.

«Перед нами стоит задача — это уничтожение дотов, дзотов, укрытий. Сейчас противник в основном укрывается в жилых помещениях. Работать приходится постоянно, потому что разведка работает постоянно, постоянно находит новые цели, которые сильно укреплены», — командир огнеметного взвода Дмитрий.

Военный добавил, что они работают в тылу подразделений. От их работы зависит дальнейшее движение подразделения. Также он добавил, что в основном для бойцов из его взвода этот боевой опыт — первый.

По словам огнеметчика из этого взвода, в зоне военной спецоперации он с начала марта. Военный поделился, что во время освобождения одного из населенных пунктов взвод оказался под прицелом украинских снайперов.

«Времени на действия было мало. Было страшно, что тебя поразит стрелковым оружием. В какой-то момент начинаешь думать о своих товарищах. Их прикрыть. Приходилось всю свою силу взять в кулак и стрелять, работать», — рассказал он.

Другой военный продемонстрировал процесс приведения реактивного пехотного мобильного огнемета РПО ПДМ-А «Шмель-М», из которого бойцы взвода вели огонь, в боевую готовность. Он рассказал, что «Шмель-М» подходит для уничтожения живой силы противника в разного рода строениях и защитных сооружениях, а также выведения из строя автомобильной и легкобронированной техники, разрушения укрепленных объектов, наземных или полузаглубленных строений, возведенных из камня, кирпича или бетона.

Огнемет уничтожает всё живое в объеме до 80 куб. м, добавил боец.

Ранее, 2 августа, сообщалось, что спецназ «Росгвардии» огнем артиллерии уничтожил в Луганской Народной Республике (ЛНР) позиции 13 операторов беспилотников ВСУ. Отмечалось, что в ходе поисковых мероприятий в населенных пунктах ЛНР изъято большое количество оружия. Так, изъяты 14 гранатометов иностранного производства.

До этого, 20 июля, министерство обороны России обнародовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Подразделения ВДВ на боевых машинах десанта совершили марш в назначенный район и, развернувшись в боевые порядки, осуществили штурм опорного пункта противника.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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