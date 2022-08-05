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США понадеялись на возврат РФ к теме обмена после приговора Грайнер

В США понадеялись обсудить с Россией обмен Грайнер после вынесения приговора
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Белый дом рассчитывает на то, что Россия будет в большей степени настроена на диалог по поводу обмена заключенными после приговора американке Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде и хранении наркотиков. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, США согласны на такой расклад, если это нужно, чтобы российская сторона сказала «да».

«Это зависит от российской стороны. Мы по-прежнему готовы к тому, чтобы наше предложение было серьезно рассмотрено в положительном ключе», — сказал Кирби.

Представитель Белого дома также заявил, что не станет вести переговоры публично. Он уточнил, что диалог продолжается на различных уровнях.

Ранее в этот день заместитель посла США Элизабет Руд заявила, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет за контрабанду наркотиков, действовала непреднамеренно.

Также в четверг Грайнер заявила, что совершила ошибку. Она попросила суд «не заканчивать ее жизнь». Химкинский городской суд признал двукратную олимпийскую чемпионку Грайнер виновной в контрабанде наркотиков. Ей назначены девять лет колонии общего режима и штраф размером 1 млн рублей.

Президент США Джо Байден призвал освободить осужденную за контрабанду наркотиков спортсменку. Он также заверил, что его администрация продолжит работать и использовать все возможные пути, чтобы вернуть Грайнер вместе с осужденным за шпионаж Полом Уиланом в США как можно скорее.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале.

У нее обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере» (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ). Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление.

Как сообщалось 5 июля, Грайнер обратилась с открытым письмом к президенту США с просьбой способствовать ее освобождению. На следующий день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что власти США работают над тем, чтобы добиться освобождения Грайнер и других задержанных в России американцев.

CNN 27 июля рассказала о плане американской стороны обменять американских заключенных на российских. По информации телеканала, предлагается обменять предпринимателя Виктора Бута на Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 августа подчеркнул приверженность Москвы к отказу от публичных обсуждений обмена заключенными.

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