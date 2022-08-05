США понадеялись на возврат РФ к теме обмена после приговора Грайнер

Белый дом рассчитывает на то, что Россия будет в большей степени настроена на диалог по поводу обмена заключенными после приговора американке Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде и хранении наркотиков. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, США согласны на такой расклад, если это нужно, чтобы российская сторона сказала «да».

«Это зависит от российской стороны. Мы по-прежнему готовы к тому, чтобы наше предложение было серьезно рассмотрено в положительном ключе», — сказал Кирби.

Представитель Белого дома также заявил, что не станет вести переговоры публично. Он уточнил, что диалог продолжается на различных уровнях.

Ранее в этот день заместитель посла США Элизабет Руд заявила, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет за контрабанду наркотиков, действовала непреднамеренно.

Также в четверг Грайнер заявила, что совершила ошибку. Она попросила суд «не заканчивать ее жизнь». Химкинский городской суд признал двукратную олимпийскую чемпионку Грайнер виновной в контрабанде наркотиков. Ей назначены девять лет колонии общего режима и штраф размером 1 млн рублей.

Президент США Джо Байден призвал освободить осужденную за контрабанду наркотиков спортсменку. Он также заверил, что его администрация продолжит работать и использовать все возможные пути, чтобы вернуть Грайнер вместе с осужденным за шпионаж Полом Уиланом в США как можно скорее.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале.

У нее обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере» (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ). Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление.

Как сообщалось 5 июля, Грайнер обратилась с открытым письмом к президенту США с просьбой способствовать ее освобождению. На следующий день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что власти США работают над тем, чтобы добиться освобождения Грайнер и других задержанных в России американцев.

CNN 27 июля рассказала о плане американской стороны обменять американских заключенных на российских. По информации телеканала, предлагается обменять предпринимателя Виктора Бута на Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 августа подчеркнул приверженность Москвы к отказу от публичных обсуждений обмена заключенными.