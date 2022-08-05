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Стрельба произошла в жилом комплексе в штате Иллинойс

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Фото: t.me/Rawsalert
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Власти США реагируют на сообщения об активном стрелке в жилом комплексе в городе Моррис, штат Иллинойс. Об этом 4 августа сообщает Telegram-канал RawsAlerts.

По данным полиции, есть жертвы, их число не уточняется. Жителей просят укрыться и избегать посещения этого района.

Ранее в этот день сообщалось, что в одном из крупнейших торговых центров мира Mall of America в американском Блумингтоне, штат Миннесота, произошла стрельба. Информации о пострадавших нет.

До этого, 24 июля, сообщалось, что двое раненых в результате стрельбы в общественном парке Пек в Лос-Анджелесе скончались в больнице.

По данным The New York Times, еще пять пострадавших человек находятся в медицинском учреждении. Все они в возрасте от 23 до 54 лет.

По неподтвержденной информации, стреляли 10 человек. Свидетели отмечают, что слышали более 20 выстрелов в толпу.

В конце июня палата представителей США одобрила законопроект, ужесточающий контроль над огнестрельным оружием. Инициативу поддержали 234 члена палаты, в том числе 14 республиканцев. Против выступили 193 депутата.

Призывы ужесточить законы по обороту оружия прозвучали после стрельбы в начальной школе города Ювалде (штат Техас), которая произошла 24 мая. В результате погибли 19 детей и два педагога. Спастись удалось лишь одной ученице. Впоследствии она выступила перед членами палаты представителей США и рассказала о том, что для того, чтобы сохранить себе жизнь, ей пришлось измазаться в крови погибшего одноклассника и притвориться мертвой. В заключение она призналась, что после трагедии больше не чувствует себя в безопасности в школе.

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