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Китай обвинил США в нарушении ДНЯО и передаче ядерного оружия третьим странам

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Глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг 4 августа обвинил США в нарушении положений международного Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Демонстрация сил: стартуют китайские военные учения вокруг Тайваня
На них Пекин покажет готовность бросить вызов флоту США в регионе

Он пояснил, что нарушение заключается в размещении США ядерного оружия и разрешении на его использование с истребителей в чрезвычайных ситуациях.

Фу Цонг подчеркнул, что в рамках договора «ядерные державы обязались не передавать, а другие страны — не принимать» такое оружие.

По его словам, появление ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе может серьезно подорвать региональную стабильность и спровоцировать эскалацию рисков ядерной конфронтации.

Ранее в этот день военный эксперт Борис Юлинв беседе с «Известиями» заявил, что Китай не стремится к войне, ее пытаются развязать США.

По его словам, успех китайской армии связан с большими расходами и высоким уровнем индустриализации страны: большая часть китайских вооружений — это современные вооружения, выпущенные в XXI веке.

Также в четверг стало известно, что начались масштабные военные учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Учения стали ответной реакцией на визит в Тайбэй Пелоси и продлятся до полудня 7 августа. Китайская сторона опубликовала предупреждения для морских судов и самолетов не заходить в акваторию и воздушное пространство в районах, где идут маневры.

Минобороны Тайваня, в свою очередь, осудило учения Китая около острова и назвало их целью «психологическое запугивание граждан». В ведомстве отметили, что Китай нарушил правила ООН и Тайвань будет противостоять любым вторжениям на свою территорию.

Пелоси прибыла на остров 2 августа и пробыла там менее суток. Она официально назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. За ее полетом на остров следило около 3 млн человек во всем мире. Китай выразил США решительный протест и пообещал ответные меры.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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