Мирные переговоры между Москвой и Вашингтоном необходимы для разрешения конфликта на Украине, без них невозможно достижение мира. Об этом заявил в четверг, 4 августа, выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе (штат Техас).

Он уточнил, что вместо того, чтобы заострить внимание на организации американо-российских переговорах, мировые лидеры прибегают к стратегии, которая «обостряет и продлевает» конфликтную ситуацию.

Премьер отметил важность того, чтобы Америкой управлял сильный лидер, ведь только такие политики смогут «достичь мира».

К тому же Орбан выразил мнение, что действия Запада, в частности, относительно введения антироссийских санкций, привели к кризису, который, в свою очередь, поставил под угрозу будущее западных стран.

Ранее, 3 августа, бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил о приверженности России урегулированию ситуации вокруг Украины путем переговоров. Он выразил надежду, что переговорный процесс между Москвой и Киевом в ближайшее время удастся расширить до «соглашения о прекращении огня».

Между тем, 29 июня, первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что оружие, которым западные страны снабжают Украину, является военной целью спецоперации РФ по защите Донбасса, а постоянные его поставки Киеву только затягивают конфликт, лишая его возможности дипломатического разрешения за столом переговоров. По его словам, киевский режим целенаправленно складирует вооружения в центре городов, по соседству с жилыми районами, подвергая опасности население.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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