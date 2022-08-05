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Байден не планирует звонить Путину по поводу обмена заключенными

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Фото: Global Look Press/White House
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Президент США Джо Байден не планирует звонить российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы договориться о возможном обмене заключенными. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, глава вашингтонской администрации доволен американским предложением.

«У меня сейчас нет информации, которую я мог бы сообщить о [возможном] звонке [Джо Байдена] президенту Путину. Президент [Байден] уверен, что предложение [о потенциальном обмене заключенными], которое мы выдвигаем, является серьезным. И он призывает Россию принять это предложение, чтобы мы могли вернуть домой Бриттни [Грайнер] и Пола [Уилана]», — сказал Кирби.

При этом он уточнил, что американский лидер постоянно контактирует со всеми членами своей команды, которые занимаются делом Бриттни.

Ранее в этот день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США вновь призвали Россию принять американские предложения по обмену находящихся под стражей граждан.

Также в четверг стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым обмен заключенными во время встречи глав МИД АСЕАН в Камбодже.

До этого, 2 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ответ Белого дома на предложение Москвы по обмену заключенными. По его словам, публичная дипломатия не приведет к результатам.

Накануне в Белом доме заявили, что администрация США получила встречное предложение от России по обмену, но считает его условия несерьезными.

Телеканал CNN 29 июля сообщил со ссылкой на некие осведомленные источники, что российская сторона запросила у США добавить к обвиненному в торговле оружием и удерживаемому на территории страны Виктору Буту в список на обмен еще одного гражданина.

Об одобрении президентом США Джо Байденом сделки по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ граждан Америки стало известно 27 июля. CNN отмечал, что предпринимателя Виктора Бута должны обменять на обвиняемую в контрабанде наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

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