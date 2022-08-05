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YouTube удалил канал блогера Дмитрия Гоблина Пучкова за нарушение правил сообщества

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Американский видеохостинг YouTube удалил канал российского блогера, писателя и публициста Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Об этом стало известно в четверг, 4 августа.

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При переходе на страницу блогера появляется сообщение о блокировке за нарушение правил сообщества YouTube.

Как сообщили в пресс-службе компании Google в беседе с РБК, канал был удален за «нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти». Уточняется, что эта политика запрещает контент, «в котором отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия», в том числе боевые действия на украинской территории.

Кроме того, в компании заявили, что предупреждали Пучкова о вероятности блокировки канала в связи с нарушениями три раза в течение 90 дней.

При этом сам российский блогер указал на тот факт, что ни перед блокировкой, ни после ему не объясняли сути якобы нарушенных им правил сообщества. Пучков добавил, что считает удаление канала борьбой лично с ним. «Вот я неугодный, поэтому канал удалили», уточнил он.

Ранее, 9 июня, YouTube удалил резервный канал пранкеров из России Вована и Лексуса. При этом причины блокировки объявлены не были. Они посчитали, что видео пранкеров «не угодили ведомствам уже за океаном, ведь они сильно ударили по их имиджу».

Под псевдонимами Вован и Лексус скрываются Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. Они известны тем, что звонят известным зарубежным политическим фигурам от имени какого-то другого именитого деятеля и задают им каверзные вопросы.

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