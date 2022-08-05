США заявили о неразмещении ядерных ракет за пределами своей территории

Вашингтон не допускает размещения ядерных ракет наземного базирования за пределами американской территории. С таким заявлением в четверг, 4 августа, выступил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман.

«Мы не используем ядерное оружие для продвижения политики безопасности. <...> Мы не развертываем ядерные ракеты наземного базирования за пределами национальной территории», — подчеркнул он в ходе обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Также, по словам Шейнмана, оборонный сектор США не занимается разработками гиперзвуковых планирующих блоков, гиперзвуковых крылатых ракет в ядерном оснащении, баллистических и крылатых ракет двойного назначения — ядерного и обычного.

Накануне глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цун призвал США вывести всё ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения аналогичных комплексов в любом другом регионе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 1 августа отметил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность применения ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах. По его словам, применение этой меры возможно для защиты жизненно важных интересов страны, ее союзников и партнеров.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин, приветствуя участников конференции, заявил, что ядерная война не должна быть никогда развязана, а победителей в ней быть не может. Глава государства подчеркнул, что Россией полностью выполнены обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также призвал мировое сообщество рассмотреть возможность отказа от ядерного оружия. Он добавил, что ДНЯО является основой для дискуссии, которую должны разделять все страны — участницы соглашения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что текущая опасность применения ядерного оружия превосходит уровень, существовавший во времена холодной войны. По его словам, человечество рискует забыть уроки бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Обзорная конференция ДНЯО проходит каждые пять лет, нынешнее мероприятие было перенесено на два года в связи с пандемией коронавируса. Конференция продлится до 26 августа. Делегаты от разных стран проверят, как исполнялся ДНЯО с 2015 года, а также наметят дальнейшие пути в сфере ядерного нераспространения.