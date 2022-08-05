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Бабушка и внучка погибли при обстреле театра во время прощания с Качурой

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Фото: ТАСС/Григорюк Денис
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При обстреле Донецка во время прощания с полковником гвардии Ольгой Качурой погибли бабушка и внучка, они шли на встречу с учительницей. Соответствующее заявление сделала 4 августа артистка хора театра оперы и балета в Донецке Анна Булгакова.

«Они шли на встречу с учительницей, причем не на занятия. Ведь сегодня прощались с Ольгой Корсой Качурой в театре оперы и балета», — сказала она.

Булгакова уточнила, что обычно, когда в театре проходят церемонии прощания, он закрыт даже для сотрудников, занятия там не проходят.

Девочка с бабушкой договорились встретиться с учительницей театра, однако были обстреляны по дороге.

Погибла и учительница. Булгакова поделилась, что она уговаривала ее не идти на встречу, но преподаватель не могла нарушить данное обещание.

Обстрел Донецка произошел ранее в этот день. По зданию театра, где проходило прощание с погибшей Ольгой Качурой, командиром реактивного артиллерийского дивизиона (по организации ведения боевых действий) Донецкой Народной Республики (ДНР), украинские военные нанесли удар.

В результате, как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, погибли шесть человек, еще семь ранены. По его словам, под обстрелом тяжелой артиллерии находилось не только здание театра, но и пешеходная улица.

Он добавил, что обстрел города является террористическим актом против мирных жителей.

Российский лидер объявил о начале спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных, власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

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