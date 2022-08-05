Конфликт на Украине может завершиться лишь в случае ухода России с ее территории. Такое мнение в четверг, 4 августа, выразила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, выступая на дебатах на телеканале Sky News.

По ее словам, это единственный вариант разрешения конфликта. При этом Трасс отметила, что Лондону необходимо поддерживать Киев вооружением.

Так как глава британского МИДа претендует на пост премьер-министра, Трасс подчеркнула, что в случае ее избрания она продолжит ужесточать санкции в отношении РФ, а также уменьшать зависимость от российских энергоносителей.

«Мы были вовлечены в переговорную работу с американскими, французскими и германскими коллегами, и мы оказываем поддержку украинцам в этом. Но в конечном счете вопрос в том, о чем хотят договориться украинцы. Я не хочу, чтобы на Украину оказывалось какое-либо давление, чтобы она отдала территорию», — сказала она в ответ на вопрос, будут ли предприниматься попытки заключить мирное соглашение.

Политик также заявила, что не верит в то, что Россия окончательно отвела войска от Киева.

Ранее, 3 августа, бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил о приверженности России урегулированию ситуации вокруг Украины путем переговоров. Он выразил надежду, что переговорный процесс между Москвой и Киевом в ближайшее время удастся расширить до «соглашения о прекращении огня».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сообщил, что Россия готова решать вопрос вокруг Украины дипломатическим путем на своих условиях.

Между тем бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор 28 июня заявил, что у Украины остался последний шанс урегулировать конфликт путем переговоров, так как ситуация на фронте складывается не в пользу Киева.

До этого, 28 июня, первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что спецоперация России по защите мирного населения Донбасса будет продолжаться до выполнения поставленных Москвой целей.

Ранее в ходе выступления Полянский заявил, что оружие, которым западные страны снабжают Украину, является военной целью спецоперации РФ по защите Донбасса, а постоянные его поставки Киеву только затягивают конфликт, лишая его возможности дипломатического разрешения за столом переговоров. Он также отметил, что киевский режим целенаправленно складирует вооружения в центре городов, по соседству с жилыми районами, подвергая опасности население.

Представитель России при ООН Василий Небензя 9 июня заявил, что снабжение Киева тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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