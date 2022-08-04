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Северная Македония вернет Киеву купленные в 2001 году штурмовики Су-25

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Фото: МКД
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Власти Северной Македонии намерены передать Украине четыре штурмовика Су-25, которые были выкуплены у Киева в 2001 году. об этом в четверг, 4 августа, сообщает новостной портал МКД.

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«Минобороны не опровергло и не подтвердило эту информацию. Речь идет о самолетах, которые Македония планировала продать еще в 2004 году», — говорится в публикации.

Согласно информации, полученной от представителей социалистической партии «Левица», осмотр и ремонт Су-25 были организованы на базе военного аэродрома еще в июне. Тот факт, что работы выполняли украинские специалисты, предположительно, указывает на дальнейшие планы по возвращению боевой техники в Киев.

Также, по данным портала, на униформе инженеров была замечена символика нацбатальона «Азов» (группировка внесена в перечень террористических и экстремистских организаций и запрещена в РФ).

Отмечается, что Македония приобрела боевые самолеты Су-25 в июне 2001 года для непосредственной поддержки наземных действий сил безопасности страны в ходе конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения.

Ранее, 29 июля, стало известно, что правительство Северной Македонии направило Украине танки третьего поколения Т-72, которые подлежали плановой утилизации.

Как отметили в оборонном ведомстве страны, на фоне готовящейся реформы армии было принято решение о расформировании танкового батальона. Взамен переданных боевых машин планируется поставить на вооружение более современные модели техники.

Страны Запада нарастили военную поддержку Украины с начала проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

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