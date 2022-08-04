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Премьер-министр Венгрии заявил о необходимости переговоров США и РФ

Премьер Венгрии Орбан: мир на Украине невозможен без переговоров между США и РФ
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Фото: Global Look Press/Europa Press/E. Parra. Pool
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Мирное урегулирование украинского кризиса возможно только при условии продуктивного диалога между Россией и США. С таким заявлением в четверг, 4 августа, выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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«Без американо-российских переговоров на Украине никогда не будет мира», — сказал он, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе.

По словам венгерского премьера, стратегия мировых лидеров по Украине обостряет и продлевает конфликтную ситуацию и препятствует деэскалации.

29 июля глава правительства Венгрии также указал на то, что для наступления мира на Украине должны быть проведены мирные переговоры.

Накануне Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию с нынешней стратегией поддержки со стороны НАТО. По его словам, западные оружие и инструкторы не показали свою эффективность. Глава кабмина предупредил, что при продолжении конфликта в него будет втянут Евросоюз.

Ранее Орбан, выступая на мероприятии, организованном 23 июля венгерским сообществом Румынии, высказал мнение о том, что если бы президентом США оставался Дональд Трамп, а канцлером Германии — Ангела Меркель, то конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также отметил, что «санкции не пошатнули Москву», и допустил, что действия РФ положат конец западному господству и однополярному миру.

Ранее, в июне, президент РФ Владимир Путин заявил, что эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки ее сохранить, законсервировать любыми средствами. Глава государства отметил, что США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле.

Они, по словам российского лидера, словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и всё громче заявляют о себе новые мощные центры, каждый из которых развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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