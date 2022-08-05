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Требования экономики

Финансовый аналитик Владимир Брагин — о возможных сценариях динамики ВВП по итогам 2022-го
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Российская экономика, несмотря на санкции, достаточно неплохо показала себя в первом полугодии. Апокалиптические прогнозы (падение ВВП на 10%, сильная девальвация рубля и резкое ускорение инфляции) не оправдали себя. Уже во втором квартале показатели деловой активности начали расти, инфляция — замедляться, а рубль укрепился.

Последнее связано не столько с ростом сырьевых цен на мировых рынках, сколько стало следствием введенных против РФ санкций. Блокировка валютных резервов и другие финансовые ограничения фактически привели к отмене бюджетного правила, поэтому в условиях сокращения импорта на рынке образовался сильный профицит торгового баланса. Спрос на валюты значительно ниже, чем объем поступающей в страну валюты, и, пока этот тренд сохраняется, рубль продолжает оставаться сильным. По итогам первого полугодия рубль стал лучшим среди валют развивающихся стран, большинство из которых показали ощутимое ослабление к доллару США.

Для российской экономики, впрочем, сильный рубль создает дополнительные сложности, особенно с учетом гипертрофированности нефтегазового сектора. Из-за чрезмерного укрепления национальной валюты страдает не только бюджет, но и компании обрабатывающего сектора, теряющие конкурентные позиции на рынке. Это создает долгосрочные риски деградации экономики и противоречит декларируемым целям правительства: обеспечить технологический суверенитет страны, уменьшить сырьевую зависимость и снизить макроэкономические риски.

Судя по заявлениям представителей экономического блока правительства, оптимальный курс для экономики — 70–80 рублей за доллар. Чтобы ослабить рубль, власти могут, например, ввести новое бюджетное правило, покупать валюты дружественных государств, увеличить налоговую нагрузку на нефтегазовые компании, а также ввести прямые ограничения экспорта. Однако если приток валюты на российский рынок продолжится (в частности, если меры правительства по ослаблению рубля будут неэффективными), а импорт существенно не вырастет, российская валюта может закрепиться на уровне 55 рублей за доллар.

Напротив, при росте импорта, мерах по ограничению экспорта, а также под влиянием внешних факторов (в частности, масштабного снижения цен на энергоресурсы на фоне глобальной экономической рецессии) курс рубля может опуститься во втором полугодии 2022 года до 70 рублей за доллар. Эффективным инструментом для ослабления рубля может стать и предоставление больших скидок при поставке сырья в дружественные страны.

Подобные меры приведут к поддержанию высоких мировых цен (при сохранении спроса и сокращении поставок нефти из РФ стоимость барреля Brent уйти к $140) и сдержат укрепление рубля, а их влияние на финансовые показатели компаний окажется не таким сильным. Все это будет способствовать снижению активности в сырьевом и нефтегазовом секторах, и избежать экономического спада не удастся. В таких условиях базовый прогноз предполагает падение ВВП на 3%.

Но если это будет происходить в рамках изменения структуры экономики, ухода от сырьевого фокуса, то это улучшит долгосрочные прогнозы. В сочетании с хорошими финансовыми результатами компаний, дефицитом трудовых ресурсов, острым спросом на замещение импорта сложатся благоприятные условия для роста инвестиций. Также позитивным фактором для российской экономики может стать ослабление или даже снятие части санкций, что вполне вероятно в случае смены правящих элит в ряде государств Европы. В этом случае не исключено, что экономика России может показать даже небольшой рост — на уровне 2% по итогам 2022 года.

Напротив, существенное снижение поступлений от экспорта (например, в результате локдаунов или рецессии стоимость Brent опустится к $60 за баррель) приведет к снижению объема ВВП. В пессимистичном сценарии показатель опустится на 6%. Также к резкому спаду в экономике, ослаблению рубля, росту безработицы и цен может привести и быстрое изъятие ресурсов из сырьевых отраслей и перекачка их в обрабатывающие, включая технологичные отрасли. В результате сокращение ВВП, вызванное давлением на сырьевой сектор, может оказаться намного сильнее, чем результаты форсированных инвестиций в желаемые отрасли.

Автор — директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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