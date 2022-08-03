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Фото дня: Шольц осмотрел турбину для «Северного потока»

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Шольц осмотрел турбину для «Северного потока»
Фото: Global look Press/IMAGO/Christoph Reichwein (crei)
Олаф Шольц осмотрел турбину для «Северного потока» и заявил, что она готова к отправке в Россию
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