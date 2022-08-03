Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Курганинском районе Краснодарского края. Четыре человека погибли, еще один человек направлен в больницу.

Авария произошла на автодороге Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная. Легковой автомобиль ВАЗ-2114 столкнулся с грузовиком Scania. Водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров от полученных травм скончались на месте, пишет ИА KrasnodarMedia. Еще один пассажир в тяжелом состоянии доставлен в Лабинскую районную больницу.

Водитель грузовика не пострадал.

Утром 2 августа легковая иномарка врезалась в грузовой автомобиль в Тюменской области. По предварительной версии, водитель Nissan уснул за рулем и выехал на встречную полосу. В результате аварии погиб 21-летний пассажир иномарки.