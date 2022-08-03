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Песков подтвердил встречу Шредера с Путиным

Песков: Путин обсудил с Шрёдером энергетическую безопасность
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин встретился с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером в Москве. В ходе встречи обсуждалась энергетическая безопасность, сообщил 3 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Шредер выразил обеспокоенность положением дел и энергетическим кризисом, разгорающимся в Европе.

Песков добавил, что экс-канцлер ФРГ выразил беспокойство «совсем не радужными перспективами» в области энергетики и попросил российского лидера объяснить видение ситуации российской стороной.

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Путин и Шредер обсудили снижение поставок российского газа по «Северному потоку». Путин напомнил, что одной из причин этого стала ситуация с турбинами. Один агрегат отремонтировали в Канаде и уже привезли в Германию, но он не передан РФ, не хватает документов.

Ранее в среду представитель Кремля отметил, что Шредер был в Москве, встретился с президентом России Владимиром Путиным. Как уточнил пресс-секретарь президента, российский лидер рассказал немецкому политику, какие документы, связанные с оборудованием для газопроводов, не получили в РФ.

Как отметил Песков, бывший канцлер спрашивал у Путина, можно ли задействовать, гипотетически, «Северный поток – 2» (СП-2)для поставок газа в Европу в нынешней ситуации.

Ранее в этот день экс-канцлер ФРГ в интервью изданию Stern выразил мнение, что непростую ситуацию с энергоснабжением Германии можно решить, запустив газопровод СП-2.

Поставки газа по «Северному потоку» снизились из-за проблем с возвращением турбины, которые возникли в результате антироссийских санкций. «Газпром» не мог вернуть турбины с техобслуживания из Канады. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона пошла навстречу и вернула оборудование, однако до сих пор оно не доставлено на распределительную станцию «Портовая» в РФ.

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