Песков подтвердил встречу Шредера с Путиным

Президент России Владимир Путин встретился с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером в Москве. В ходе встречи обсуждалась энергетическая безопасность, сообщил 3 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Шредер выразил обеспокоенность положением дел и энергетическим кризисом, разгорающимся в Европе.

Песков добавил, что экс-канцлер ФРГ выразил беспокойство «совсем не радужными перспективами» в области энергетики и попросил российского лидера объяснить видение ситуации российской стороной.

Путин и Шредер обсудили снижение поставок российского газа по «Северному потоку». Путин напомнил, что одной из причин этого стала ситуация с турбинами. Один агрегат отремонтировали в Канаде и уже привезли в Германию, но он не передан РФ, не хватает документов.

Ранее в среду представитель Кремля отметил, что Шредер был в Москве, встретился с президентом России Владимиром Путиным. Как уточнил пресс-секретарь президента, российский лидер рассказал немецкому политику, какие документы, связанные с оборудованием для газопроводов, не получили в РФ.

Как отметил Песков, бывший канцлер спрашивал у Путина, можно ли задействовать, гипотетически, «Северный поток – 2» (СП-2)для поставок газа в Европу в нынешней ситуации.

Ранее в этот день экс-канцлер ФРГ в интервью изданию Stern выразил мнение, что непростую ситуацию с энергоснабжением Германии можно решить, запустив газопровод СП-2.

Поставки газа по «Северному потоку» снизились из-за проблем с возвращением турбины, которые возникли в результате антироссийских санкций. «Газпром» не мог вернуть турбины с техобслуживания из Канады. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона пошла навстречу и вернула оборудование, однако до сих пор оно не доставлено на распределительную станцию «Портовая» в РФ.