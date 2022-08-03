Ученые разработали мощнейшее средство от боли в спине

Сотрудники Университета Нового Южного Уэльса и Института Исследований в нейронауках NeuRA (Австралия) разработали метод переобучения мозга, направленный на избавление от боли в спине. Результаты эксперимента опубликованы 2 августа в Journal of the American Medical Association.

По итогам научной работы оказалось, что данный способ более эффективен, чем мануальная терапия и даже препараты на основе опиоидов.

Всего в эксперименте приняли участие 276 человек с болью в спине. Одна группа прошла 12-недельный курс сенсомоторной переподготовки, разработанной авторами, а вторых лечили массажем, иглоукалыванием и ЛФК.

В первой группе в конце испытания было в два раза больше людей, полностью вылечившихся от боли.

Авторы работы уточняют, что рассматривали боль в спине именно как проблему с центральной нервной системой, а не патологию позвоночных дисков, костей или мышц.

«Что касается результатов исследований, посвященных лечению боли в спине опиоидами, то разница в интенсивности боли по сравнению с группой плацебо составляет менее одного балла из 10 — эффект краткосрочный, незначительное улучшение незначительно, но при этом опиоиды имеют множество побочных эффектов и вызывают зависимость», — отметил профессор Джеймс Маколи из Школы медицинских наук UNSW и NeuRA.

Схожие результаты наблюдаются в исследованиях, сравнивающих мануальную терапию или ЛФК с плацебо.

Ученые исходили из того, что нарушение работы нервной системы приводит к гиперчувствительности болевой системы и неправильной связи между спиной и мозгом. Медики смогли «переучить» нервную систему, отмечает «Газета.Ru».

В мае врач-эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор Медицинского института Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер рассказала, что настоящей причиной боли в спине и шее, вопреки расхожему мнению о вреде сидячего образа жизни, могут быть спазмы в мышцах, вызванные длительным стрессом. По ее словам, при патологическом спазме мышц нарушается кровоснабжение тканей и начинается воспаление, что в итоге приводит к болевому синдрому.