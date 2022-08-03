В Минпромторге назвали промежуточным проект стратегии развития металлургии

Редакция проекта стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года, которая разработана Минпромторгом, которая может появиться в интернете или в СМИ, является промежуточной, она дорабатывается и после согласования итоговый вариант направят в правительство России. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства в среду, 3 августа.

Ранее в этот же день РБК со ссылкой на копию проекта этой стратегии писал, что потребление металлургической продукции внутри России и объемы ее экспорта вернутся на уровни 2019–2020 годов к 2030 году. Однако за счет замещения импорта производство стали к этому сроку должно будет вырасти на 6,4% по сравнению с тем же периодом.

Отмечалось, что в отведенный период предприятия, пострадавшие от новых санкций Запада, снижения производства и нехватки средств, должны переориентировать экспорт на Восток, что позволит стабилизировать поставки. Предполагается, что в 2024–2025 годах они адаптируются к текущим условиям, а затем начнут восстанавливаться.



В Минпромторге рассказали «Известиям», что в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина министерство действительно подготовило проект стратегии развития металлургической отрасли до 2030-го.

«На данный момент та редакция стратегии, она дорабатывается со всеми заинтересованными органами власти и отраслевыми организациями. После доработки и согласования проект стратегии будет направлен в правительство Российской Федерации», — сказали в пресс-службе ведомства.

На совещании с металлургами 1 августа Путин напомнил, что в апреле поручил утвердить Стратегию развития российской металлургии до 2030 года. Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что проект стратегии готов и разослан на согласование в заинтересованные ведомства.

Особый акцент в документе, по мнению российского лидера, нужно сделать на активном росте потребления металла внутри РФ и на обеспечении доступных цен на эту продукцию для бизнеса и граждан. Президент призвал сформулировать не только инициативы по преодолению текущих трудностей, но и задать ориентиры долгосрочного развития отрасли.