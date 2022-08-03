Уральская фирма выплатила 500 тыс. рублей за незаконную вырубку 50 сосен

В Свердловской области в результате ошибочных действий ЗАО «Форлекс» незаконно вырубило 50 сосен и выплатило за них больше 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Нарушения лесного законодательства были выявлены природоохранной прокуратурой. В ходе следствия выяснилось, что ситуация возникла из-за ошибки. При отводе лесосеки под вырубку была допущена неточность.

В общей сложности было вырублено 50 сосен. Причиненный окружающей среде вред составил более 500 тыс. рублей, пишет ТагилСити.ру.

Сысертский районный суд удовлетворил исковые требования природоохранной прокуратуры и постановил возместить убытки. Компания выплатила сумму в полном объеме.