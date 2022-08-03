В банках Камчатского края выявили 17 поддельных купюр

За второй квартал 2022 года в банках Камчатского края обнаружили 17 поддельных купюр. Жителям региона советуют соблюдать осторожность при обращении с наличными деньгами.

Почти половина выявленных фальшивок имитировала банкноты номиналом 5000 рублей образца 1997 года серии «бх». Купюры имели одинаковые признаки подделки, пишет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на отделение по Камчатскому краю Дальневосточного ГУ Банка России.

За аналогичный период 2021 года было выявлено 12 поддельных банкнот.

Эксперты просят граждан проявлять бдительность и проверять наличные деньги как минимум по трем признакам подлинности. Для этого можно использовать мобильное приложение «Банкноты Банка России». Сделки с крупной суммой наличных денег рекомендуется проводить через кассы банков.

В конце июня жителя Иркутска задержали при попытке сбыта фальшивых купюр во время покупки телефона. Мужчина получил поддельные банкноты, когда продавал собственный телефон. Подозреваемый решил не обращаться в правоохранительные органы, вместо этого он нашел на сайте объявлений другой телефон и планировал расплатиться фальшивками.