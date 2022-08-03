Американские СМИ обвинили США в разжигании тайваньского кризиса

У США была возможность избежать нового этапа кризиса вокруг Тайваня, однако выбрали не обращать внимание на сигналы от руководства КНР, пишет 2 августа научный сотрудник Центра национальных интересов Пол Хир в статье для журнала The National Interest.

Он отметил, что ситуация ухудшилась но фоне визита спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в Тайбэй, а ее поездка, по словам научного сотрудника, не принесла ничего нового ни в Азиатско-Тихоокеанский регион, ни в отношения между Пекином и Вашингтоном.

«Я умоляю кого-нибудь объяснить мне, как визит Нэнси Пелоси на Тайвань прямо сейчас может сделать Тайвань безопаснее. У нас есть обязательства перед нашим партнером — учитывать, повышается или снижается его безопасность действиями, которые мы предпринимаем», — процитировал Хир слова исследователя Шелли Риггера.

Он также добавил, что основные обоснования для визита Пелоси на Тайвань, прозвучавшие в американских СМИ, не выглядят реалистично.

«Вашингтону нельзя отказать в причастности к этому кризису. И не может быть сомнений в том, какова была бы реакция Вашингтона, если бы Пекин сказал ему «сделать глубокий вдох и расслабиться», а не реагировать на то, что Китай сделал вопреки желаниям США. <...> Действительно, именно потому, что Вашингтон заявил, что визит Пелоси нормален и что у Пекина нет причин реагировать, китайские лидеры чувствуют себя обязанными сделать это», — отмечает Хир, комментируя публикацию газеты The Washington Post, в которой правительству КНР посоветовали «сделать глубокий вдох и расслабиться».

Автор статьи также отметил, что США нужно сосредоточить усилия на основных нерешенных проблемах, которые находятся в основе дилеммы по обе стороны пролива, а не заниматься риторикой и играми сдерживания. Хир добавил, что дискурс сместился в сторону того, кто же именно виноват в новом витке кризиса.

«Как и ожидалось, обе стороны полностью обвиняют друг друга, хотя должно быть очевидно, что ответственности на двоих более чем достаточно. Предупреждающие знаки и явные предупреждения были в изобилии, но их игнорировали, отбрасывали. Так что крики со школьного двора в духе «он первый начал» и «да он сам виноват» не имеют никакого веса», — считает обозреватель.

Нэнси Пелоси прибыла в Тайбэй 2 августа. Ее поездка стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. По прибытии она официально назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». 3 августа американская делегация покинула Тайвань.

Пекин остро отреагировал на визит спикера палаты представителей конгресса США. Так, Китай решил приостановить торговые отношения с Тайванем, в частности, КНР остановила поставки природного песка на соседний остров и запретила продажу продуктов питания более 100 брендов Тайваня. Народно-освободительная армия Китая была приведена в состояние боевой готовности и анонсировала проведение военных учений в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.