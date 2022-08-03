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Глава департамента МИД Дробинин заявил о завершении эпохи сотрудничества России и Запада

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В современной истории наступило время, когда пора избавиться от иллюзий и понять, что эра сотрудничества с Западом завершена. Как считает 3 августа директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин, возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях с Европой и США уже не будет.

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В своей статье «Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России» дипломат указал, что такая ситуация уже предрешена и наступит независимо от исхода специальной военной операции России по защите Донбасса.

«Уже сейчас можно констатировать, что 30-летняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена», — написал дипломат.

По его мнению, сейчас у правительства России есть возможность окончательно выйти «за рамки парадигмы «дружественного поглощения», которую из раза в раз воспроизводили западные коллеги после 1992 года.

Ранее в среду посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что очередные антироссийские санкции Вашингтона являются банальным шантажом для вытеснения России с мирового рынка. Антонов добавил, что изолировать Россию при всех стараниях не получится, потому что российская сторона зарекомендовала себя в качестве «ответственного, надежного поставщика, заинтересованного в поддержании крепких взаимовыгодных торговых связей с зарубежными партнерами».

29 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что военная стратегия Запада в отношении России не сработала. Орбан указал на то, то Европа полагала, что санкции потрясут Россию и против нее выступит весь мир. Однако ни одно из этих предположений не подтвердилось.

20 июля, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» президент России Владимир Путин выразил сомнения в том, что Запад может предложить свою модель будущего. Глава государства отметил, что западные страны заняли ведущие позиции не только благодаря собственным достижениям, но и за счет грабежа.

Ранее, в июне, Путин заявил, что эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки ее сохранить, законсервировать любыми средствами. Глава государства отметил, что США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле. Они, по словам российского лидера, словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры, каждый из которых развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета.

28 мая обозреватель Дэниел Депетрис в статье для журнала Newsweek отметил, что Германия, Италия и Франция начали пересматривать свою позицию по ситуации вокруг Украины. По его словам, если ранее Берлин, Рим и Париж выступали за «стратегическое поражение» России, то теперь они поменяли свои позиции и озаботились завершением конфликта в кратчайшие сроки.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 25 марта также выразил мнение о конце однополярного мира, сказав, что США больше не являются хозяевами мира.

Отношения между странами Запада и Россией ухудшились после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных, власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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