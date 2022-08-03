Житель Забайкалья лишился свыше 2,2 млн рублей из-за мошенников

Полиция проводит проверку по факту дистанционного мошенничества в отношении пенсионера в Забайкальском крае. Мужчина лишился больше 2,2 млн рублей.

По словам 62-летнего жителя села Утан, ему на телефон пришла реклама с предложением дополнительного заработка на инвестициях в газовую промышленность. Пенсионер перешел по ссылке из сообщения и зарегистрировался на сайте. После этого с ним на связь вышел «менеджер», который предложил совершить первый взнос на сумму почти 12,2 тыс. рублей.

В течение нескольких месяцев злоумышленники регулярно связывались с пенсионером и предлагали совершить новые взносы, обещая высокую доходность от инвестиций. Мужчина брал деньги в долг у родственников и знакомых, пишет ИА ChitaMedia. Помимо «менеджеров» пенсионеру звонили «сотрудники силовых структур», которые требовали подтвердить законность получения имеющихся у мужчины денег.

Когда потерпевший не смог внести очередную сумму, мошенники перестали выходить на связь. В полиции напоминают, что не стоит переходить по ссылкам от незнакомых отправителей в электронной почте или мессенджерах. При возможностях инвестирования следует выбирать надежные финансовые площадки и с подозрением относиться к обещаниям высокой доходности.