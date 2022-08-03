Кремль отреагировал на слова Шредера о дипломатическом решении вопроса вокруг Украины

Кремль отреагировал на слова Шредера о дипломатическом решении вопроса вокруг Украины

2022-08-03 13:35:15

2022-08-03 13:35:15

2022-08-03 13:35:15

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