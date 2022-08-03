Еще один аукцион на капремонт Гагаринского путепровода стартовал в Орске

Власти Орска объявили еще один аукцион по поиску подрядчика на капитальный ремонт Гагаринского путепровода. Об этом 3 августа сообщает ИА «Урал56.Ру».

Предыдущие торги завершились 1 августа и были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 3 августа начался повторный конкурс, власти рассчитывают определить исполнителя до конца месяца. Сами заявки будут приниматься до 19-го числа.

Максимальная стоимость контракта осталась прежней и составит 123,6 млн рублей.

О начале предыдущих торгов сообщалось 18 июля. Власти рассчитывали подвести итоги конкурса 4 августа, но желающих отремонтировать путепровод не нашлось.

Гагаринский путепровод возвели в начале 50-х годов XX века. Трамвайные пути на нем не ремонтировались около 15 лет, а дорожное полотно не обновлялась более 10. Подрядчику предстоит укрепить несущие конструкции, обновить дорожное покрытие, привести в порядок перильные ограждения и выполнить ряд других работ.

Тендер на разработку проекта реконструкции сооружения тоже удалось разыграть не сразу. Исполнителя выбрали только с четвертого раза.