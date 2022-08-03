Юрист назвала причину отсутствия договоренностей по обмену заключенными между РФ и США

США раскрыли детали переговоров между Вашингтоном и Москвой по обмену заключенными, это неправильно, и это давление на Россию, заявила в среду, 3 августа, юрист Мария Ярмуш в беседе с «Известиями».

«Проблема заключается в том, что, во-первых, этот обмен был анонсирован США до того, как были достигнуты договоренности на уровне МИД стран. Но это неправильно, подобные вопросы должны решаться на уровне МИД, и после утвержденного соглашения можно говорить о чем-либо. США продолжили это делать, причем анонсировали это громко, с использованием СМИ. Более того, после переговоров [министра иностранных дел РФ Сергея] Лаврова и [госсекретаря США Энтони] Блинкена тоже был анонс до самих переговоров — США раскрыли и причину, и тему переговоров. Это давление на Россию», — подчеркнула юрист.

По словам специалиста, таким образом США нарушили неписаное правило. Освещение темы переговоров в СМИ и комментарии относительно хода переговоров сильно мешают самому процессу, заключила Ярмуш.



Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США призывают Россию принять их предложение об обмене заключенными. По его словам, Вашингтон сделал «серьезное предложение». Как отметили в Белом доме, обе стороны активно работают над реализацией данного вопроса на межправительственном уровне.

2 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приверженность Москвы к отказу от публичных обсуждений обмена заключенными с США.

Накануне в Белом доме заявили, что администрация США получила встречное предложение от России, но считает его условия несерьезными.

Об одобрении президентом США Джо Байденом сделки по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ граждан Америки стало известно 27 июля. Канал CNN отмечал, что российского предпринимателя Виктора Бута должны обменять на обвиняемую в контрабанде наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

После этого Песков заявил, что власти США и России не достигли договоренностей по обмену. А спустя два дня телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден в Германии.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении Грайнер возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. 7 июля прокуратура представила доказательства по делу спортсменки, которая полностью признала свою вину.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.