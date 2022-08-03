Штормовое предупреждение объявили в Забайкальском крае из-за дождей

В ближайшие дни Забайкальский край окажется во власти циклона. В связи с ухудшением погодных условий в регионе объявлено штормовое предупреждение.

По данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Забайкалье ожидаются обильные осадки. Дожди будут идти с 4 по 6 августа. Об этом пишет ИА ChitaMedia.

В основном дожди ожидаются на юге, юго-востоке и в центре региона. За трое суток может выпасть 155 мм осадков, что превышает половину месячной нормы. В Карынском, Акшинском, Агинском, Ононском, Кыринском, Дульдургинском и Читинском районах возможно ухудшение паводковой ситуации на реках.

Ранее предупреждение об ухудшении погодных условий опубликовало МЧС в Амурской области. 5 и 6 августа в регионе ожидаются дожди, скорость ветра достигнет 18–23 м/с.