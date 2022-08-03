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Эксперт рассказал о желании США превратить Северную Македонию в форпост влияния

Политолог Шаповалов: США хотят превратить Северную Македонию в форпост влияния
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Агентство США по международному развитию (USAID) запускает программу по работе с молодежью в Северной Македонии, чтобы усилить влияние в стратегически важном регионе. Такое мнение высказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в среду, 3 июля.

«Для США важно, чтобы в Северной Македонии доминировали проамериканские настроения», — сказал эксперт в беседе с RT. Он подчеркнул, что эта балканская страна находится рядом, в частности, с Сербией и Турцией, где неоднозначно относятся к политике Вашингтона.

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По мнению Шаповалова, американские власти хотят не просто подчинить Северную Македонию, а «сделать из нее форпост для влияния в данном регионе».

Соединенные Штаты планируют направить на программу по работе с молодежью $7 млн. Целевая аудитория проекта — подростки и молодые взрослые в возрасте от 15 до 30 лет, за счет которых USAID хочет повысить вклад молодежи в общественную жизнь.

Как заявлено в документе агентства, который приводит RT, программа направлена на то, чтобы Северная Македония была «процветающей, эффективно управляемой и жизнеспособной» страной, которая стремится к евроатлантической интеграции.

22 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад пытается сделать из Северной Македонии инструмент антироссийской игры. Он напомнил, что русские всегда оказывали поддержку народу этой страны в тяжелые времена, в частности, помогали защищать православие на Балканах.

Ранее сообщалось, что Cоединенные Штаты по линии USAID выделят Молдавии грант в $16,7 млн на «снижение уязвимости демократических институтов и процессов». В Грузии тем временем агентство планирует запустить программу по обучению школьных учителей и взращиванию поколения, готового к проявлению гражданской позиции.

Агентство США по международному развитию (U.S. Agency for International Development) де-юре отвечает за невоенную помощь другим странам. Оно официально работало на территории России с 1992 по 2012 год, пока Москва не потребовала свернуть его деятельность на фоне попыток политических манипуляций на Кавказе. В 2021 году также была прекращения работе офиса USAID в Минске по требованию белорусских властей.

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