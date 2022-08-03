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Клишас опроверг информацию о введении ответственности за использование VPN
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Клишас опроверг информацию о введении ответственности за использование VPN

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что никакого наказания за использование VPN-сервисов не предусмотрено, а его введение в будущем не планируется.

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«Ответственности за использование VPN нет и ее введение не обсуждается», — ответил политик в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что для родителей детей, что будут использовать VPN в случае блокировки YouTube, могут ввести ответственность.

15 марта Роскомнадзор заблокировал 20 сервисов VPN в России. В декабре прошлого года было заблокировано шесть популярных сервисов. Причиной назвали помощь в получении доступа к недостоверной информации.

Исковое заявление по этому делу Генпрокуратура РФ направила в суд 11 марта. В тот же день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с призывами к убийству и насилию в отношении россиян со стороны Meta (признана экстремистской в РФ). Спустя несколько дней Роскомнадзор ограничил доступ в Instagram на территории России. Facebook был заблокирован на территории страны 4 марта. После их блокировки в России отметили рост популярности VPN-сервисов.

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