Эксперты рассказали о способах сделать дачу безопаснее для детей

Многие дети и подростки проводят большую часть лета на дачном участке, что иногда может нести угрозу здоровью несовершеннолетних. Эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Максим Соколов рассказал 3 августа «Газете.Ru», как сделать дачный участок безопаснее для ребенка.

«В первую очередь необходимо оградить участок. Проверьте забор – чужие люди и животные не должны попадать на вашу территорию, а у ребенка не должно быть возможности самостоятельно ее покинуть. Желательно, чтобы ограда была высокой, не имела щелей и острых областей. Кроме этого, можно установить специальный замок, который не под силу открыть детям», — отметил эксперт.

Соколов также напомнил, что встреча с насекомыми за городом неизбежна, поэтому посоветовал обезопасить не только детей, но и взрослых от контактов с ними при помощи специальных аэрозолей, спреев, спиралей и фумигаторов. Эксперт также посоветовал не пренебрегать москитными сетками.

Отдельное внимание Соколов уделил необходимости созданию специальной игровой зоны для ребенка.

«Горки, спортивные комплексы и прочие места для игр оборудуйте в тени. Для песочницы лучше сделать крышку и дно, а песок заменять один раз в сезон — это более гигиенично. Для нескучного летнего отдыха также можно приобрести бассейн, водные пистолеты, гамак, настольные игры, батут, качели, песочницу, горки, комплексы и многое другое. Однако следует помнить, что купаться в бассейне маленький ребенок должен под присмотром взрослых», — подчеркнул он.

Кроме того, эксперт посоветовал избавиться от опасных видов растений на территории дачного участка, так как ребенок может пораниться об острые шипы и ветки кустарников. Соколов также добавил, что всю бытовую и дачную химию, а также дачные инструменты следует убрать подальше от детей.

«Храните все инструменты, удобрения, моющие средства и другие потенциально опасные предметы под замком. Дети любят играть с садовыми инструментами, поэтому можно приобрести для них игрушечные версии. И не забудьте закрыть все двери. Дачный туалет, колодец, емкости с водой, подпол, погреб, печь и ямы должны быть плотно закрыты – иначе есть вероятность, что ребенок застрянет и не сможет вылезти без посторонней помощи. Не помешает также на участке видеокамера», — резюмировал специалист.

Ранее, 27 июля, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что Подмосковье стало единственным в России регионом, где приняли Стратегию действий по обеспечению детской безопасности. Цель стратегии — снижение показателей смертности и травматизма детей.