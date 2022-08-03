Спикер палаты представителей конгресса США Пелоси покидает Тайвань

Завершается визит спикера палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси на Тайвань. Об этом 3 августа пишет газета China Times.

По данным издания, политик направилась в аэропорт Тайваня в 17:00 по местному времени (12:00 мск). Визит Пелоси продлился меньше 24 часов.

Утром в среду политик была принята вице-президентом Цаем Цичаном и лидерами политических партий острова. Встречи прошли в закрытом режиме.

Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Политик прибыла на остров накануне. По прибытии она официально назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что визит Пелоси на Тайвань не противоречит приверженности Вашингтона принципу «одного Китая». По его словам, визит не является поводом для эскалации в отношениях между США и КНР.

Министерство иностранных дел Китая в свою очередь вызвало посла США Николаса Бернса, для того чтобы выразить протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ведомство в очередной раз призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

Также Китай анонсировал проведение учений около острова и привел в боеготовность армию.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.