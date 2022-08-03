ТАСС: российские военные применили на Украине новую снайперскую винтовку «Сталинград»

Российские снайперы в ходе проведения специальной военной операции по защите жителей Донбасса начали применять новейшую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград». Как отметили в Минобороны РФ 3 августа, оружие эффективно работает на дистанции до 1,5 км.

«Снайперская винтовка Лобаева «Сталинград» применяется различными российскими спецподразделениями против националистов на Украине. Изделие успело неплохо себя зарекомендовать в Донбассе. «Сталинград» показывает высокую точность», — цитирует источник ТАСС.

Модульную мультикалиберную снайперскую винтовку TSVL-8 «Сталинград» разработала и производит частная оружейная компания Lobaev Arms. Она снабжена складным прикладом для портативности. В базовой сборке ее эффективная дальность стрельбы составляет 1,6 тыс. м. В магазин входит пять патронов. Скорость полета пули достигает 850 м/с. Общий вес оружия составляет 6,2 кг.

21 июля военные РФ также впервые применили в Донбассе созданную в России самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С «Сумрак». Отмечалось, что достоинство «Сумрака» — сочетание мощных патронов, крупного калибра и высокой точности стрельбы на огромные расстояния.

9 июля сообщалось, что новейшее ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801 впервые использовали в ходе спецоперации. Его применили против малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

21 мая военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что лазерные комплексы «Задира», применяемые Вооруженными силами РФ, могут изменить расклад сил в воздухе в ходе спецоперации по защите Донбасса. По его словам, «Задира» может уничтожить беспилотник противника в течение пяти секунд на расстоянии до 5 км. Кроме того, лазерный комплекс способен фактически прожечь цель.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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