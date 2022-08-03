В Якутии ликвидировали 20 лесных пожаров площадью свыше 9,2 тыс. га

К утру 3 августа в Якутии ликвидировали 20 лесных пожаров, общая площадь которых составила свыше 9,2 тыс. га. В республике продолжают действовать 86 возгораний.

По данным оперштаба Якутии, общая площадь горения составляет 226,2 тыс. га. В Алданском районе выявлено 32 пожара, в Усть-Майском — 20 пожаров. По последним данным, локализовано шесть пожаров общей площадью 7,1 тыс. га в Мирнинском, Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Усть-Майском и Усть-Алданском районах. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

В тушении задействованы 1146 человек, в том числе 709 сотрудников парашютно-десантной службы. Они используют 110 единиц техники.

Днем ранее в четырех районах Республики Коми ввели запрет на посещение лесов в связи с пожарами.